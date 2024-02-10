Дно пробито. Исламский активист требует от Путина "прикрыть срам" на монументе "Родина-мать"

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Людмила Заикина
Человек ни разу не был хотя бы в Пушкинском музее, не говорю уже о статуе Давида во Флоренции.
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39 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Ещё раз доказал, что инородцы, это нелюди, и рассуждают они как животные, которые подвластны своим инстинктам, и эти люди наполняют нашу страну, не знают историю государства, отожествленную защитой нашего отечества во время войны, выдворять таких надо домой, коль они настолько глупы и возникает вопрос, а кто ему дал гражданство, который историю элементарную страны не знает, одним словом бес, который надругается над нашей историей
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33 мин.
Марина Петрова
Слишком много воли им дали. Не принимать никаких извинений, а отправить на нары лет на пять минимум.
Ответить
17 мин.

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