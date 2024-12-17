Экс-посол США: инициативы Трампа грозят Украине тяжелыми последствиями

ВАШИНГТОН, 17 декабря, ФедералПресс. Бывший американский посол на Украине Джон Хербст выразил обеспокоенность последствиями инициатив избранного президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине.
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