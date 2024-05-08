Известный американский ведущий Xzibit объявил о возращении шоу «Тачку на прокачку»

Пока неизвестно, на какой площадке предполагается показ шоу.Известный американский рэпер и телеведущий Xzibit разместил в социальных сетях тизер, который намекает на возможное возвращение культового автомобильного шоу Pimp My Ride.
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