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Известный американский ведущий Xzibit объявил о возращении шоу «Тачку на прокачку»

Известный американский ведущий Xzibit объявил о возращении шоу «Тачку на прокачку»

Пока неизвестно, на какой площадке предполагается показ шоу.Известный американский рэпер и телеведущий Xzibit разместил в социальных сетях тизер, который намекает на возможное возвращение культового автомобильного шоу Pimp My Ride.

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