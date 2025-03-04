В Кургане женщины-водители автобусов рассказали, почему выбрали профессию

В Кургане девять женщин водят пассажирские автобусы, и их число продолжает расти. В преддверии Международного женского дня 8 марта сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану и члены Общественного совета при УМВД поздравили женщин-водителей, работающих на общественном транспорте.