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Иран обвиняет Соединенные Штаты в причастности к убийству главы ХАМАС

Иран обвиняет Соединенные Штаты в причастности к убийству главы ХАМАС

31 июля. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани считает, что убийство главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране произошло с разрешения и при поддержке американской разведки.

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