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В Тбилиси сняли запрет на вход музыкального фестиваля Zion для граждан РФ

В Тбилиси сняли запрет на вход музыкального фестиваля Zion для граждан РФ

Из списка правил, запрещающих допуск на событие, запланированное на 25–26 сентября в Тбилиси, организаторы музыкального фестиваля Zion убрали граждан России, об этом 11 сентября свидетельствует запись на сайте продажи билетов Tkt.

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