В Тбилиси сняли запрет на вход музыкального фестиваля Zion для граждан РФ

Из списка правил, запрещающих допуск на событие, запланированное на 25–26 сентября в Тбилиси, организаторы музыкального фестиваля Zion убрали граждан России, об этом 11 сентября свидетельствует запись на сайте продажи билетов Tkt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны сообщи...
- ЧС в аэропорту Ню...
- НН Парламентская опп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым