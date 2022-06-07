Мировое обозрение

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BMW и Ford к концу года получат образы твердотельных аккумуляторов от Solid Power для электромобилей

BMW и Ford к концу года получат образы твердотельных аккумуляторов от Solid Power для электромобилей

В 2017 году немецкий автопроизводитель BMW инвестировал средства в капитал молодой компании Solid Power, которая своей целью поставила разработку и массовое производство аккумуляторов с твердотельным электролитом, которые можно использовать в электромобилях.

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