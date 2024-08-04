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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймон Грин об Энтони Эдвардсе: «Леброн Джеймс, Стеф Карри и Кевин Дюрэнт принимают его и отдают ему ключи от сборной»

«Мне нравится, как Леброн, Стеф и Кевин Дюрэнт принимают его, видят в нем следующего лидера команды и, в своем роде, отдают ему ключи от сборной.

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