Мировое обозрение

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Российские ВКС задействовали новейшие истребители Су-57 в ходе спецоперации на Украине

Российские ВКС задействовали новейшие истребители Су-57 в ходе спецоперации на Украине

vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Россия применила новейшие многофункциональные истребители Су-57 в рамках выполнения задачи спецоперации на Украине.

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