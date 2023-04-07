«Не может быть!»: Нюша помогла выиграть квартиру в Сочи

На марафоне к 30-летию «Авторадио» ее песня принесла удачу слушателю. Нюша помогла выиграть квартиру в Сочи предоставлено Пресс-службой5 апреля популярная радиостанция отметила большой юбилей в прямом эфире с друзьями, слушателями и артистами.