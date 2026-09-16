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Что же случилось? Всего за 10 дней РФ покинули почти 100 тыс мужчин из Узбекистана

Что же случилось? Всего за 10 дней РФ покинули почти 100 тыс мужчин из Узбекистана

В центре вашего внимания Рынок труда сегодня живёт в ритме постоянных перемен - внешние обстоятельства всё чаще становятся поворотной точкой в судьбах людей.

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Игорь Кузнецов

Трудности с созданием новых рабочих мест для вернувшихся мигрантов будут. Как повлияет это на уровень безработицы, снижения з/п работникам и на криминальную обстановку - это сложно прогнозировать. И поиск других возможностей заработка за границей - тоже вопрос.