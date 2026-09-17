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МОСИНФОРМ

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«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве на субботу

«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве на субботу

В Москве и Подмосковье на субботу, 19 сентября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стал туман, который местами образуется ночью и сохранится утром.

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