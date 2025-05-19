Делегаты форума TNF могут получить 50-процентные скидки на участие

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. К X юбилейному промышленно-энергетическому форуму TNF на тему «Технологическое лидерство: объединяя усилия» в 2025 году сможет присоединиться широкий круг малых и средних предприятий.
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