Baza: В Москве ограбили квартиру актрисы Юлии Рутберг

В Москве неизвестные ограбили квартиру актрисы театра и кино, народной артистки России Юлии Рутберг. Телеграм-канал Baza написал, что из квартиры знаменитости утащили приличную сумму денег - более двух миллионов рублей и несколько тысяч евро.