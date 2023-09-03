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Baza: В Москве ограбили квартиру актрисы Юлии Рутберг

В Москве неизвестные ограбили квартиру актрисы театра и кино, народной артистки России Юлии Рутберг. Телеграм-канал Baza написал, что из квартиры знаменитости утащили приличную сумму денег - более двух миллионов рублей и несколько тысяч евро.

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