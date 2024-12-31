Индексация пенсии: 7 млн работающих российских пенсионеров получат повышение

В 2025 году более 7 миллионов работающих российских пенсионеров ощутят индексацию страховой пенсии. Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что многие из них уже получили повышенные выплаты за январь.
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