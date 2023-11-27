Власти хотят обязать глав восьми регионов лично отвечать за дефицит бюджета

Минфин хочет обязать глав восьми регионов лично отвечать за бюджетный дефицит. Как пишет газета «Коммерсант», речь идет о Чечне, Ингушетии, Дагестане, Туве, а также Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии