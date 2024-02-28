Бастрыкин заявил, что СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Следователи установили все обстоятельства теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, жертвами которого стали пять человек, заявил в беседе с ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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