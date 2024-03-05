Генштаб Армении назвал тайной последствия выхода из ОДКБ

Начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Эдвард Асрян во вторник, 5 марта, не стал отвечать на вопрос о последствиях выхода государства из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сославшись на тайну.
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