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Автору Telegram-канала Куршину грозит дело за нарушение закона об иноагентах

Автору Telegram-канала Куршину грозит дело за нарушение закона об иноагентах

В отношении администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина может быть возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей, возложенных на иностранных агентов в соответствии с законодательством России.

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