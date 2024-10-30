Автору Telegram-канала Куршину грозит дело за нарушение закона об иноагентах

В отношении администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина может быть возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей, возложенных на иностранных агентов в соответствии с законодательством России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии