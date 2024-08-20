Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке перевели в ожоговый центр Уфы

Трех пострадавших при пожаре на газопроводе в Стерлитамаке доставили санитарной авиацией в Уфу. Их перевезли из реанимации городской больницы в Республиканский ожоговый центр, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики.
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