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Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке перевели в ожоговый центр Уфы

Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке перевели в ожоговый центр Уфы

Трех пострадавших при пожаре на газопроводе в Стерлитамаке доставили санитарной авиацией в Уфу. Их перевезли из реанимации городской больницы в Республиканский ожоговый центр, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики.

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