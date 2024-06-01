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Закон, порядок, государство

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На Тихоокеанском флоте начался летний период обучения

На Тихоокеанском флоте начался летний период обучения

Поздравить с началом летнего учебного периода военнослужащих соединения подводных лодок и соединения кораблей охраны водного района ТОФ прибыл начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш.

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