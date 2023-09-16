Закон, порядок, государство

781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    такую бы зарплату едресне в госдуре.СФР обратился к п...
  • Алексей
    Дебильный заголовок,не соответствующий содержанию"Вводят запрет". ...
  • Виктор Александров
    Вы что? "Благодетеля" надо только благодарить за "счастливую" жизнь при поганом капитализме, где можно безнаказанно г...Глава государства...

На одном из полигонов в тыловом районе СВО проходит боевое слаживание военнослужащих штурмовых подразделений Центрального военного округа

На одном из полигонов в тыловом районе СВО проходит боевое слаживание военнослужащих штурмовых подразделений Центрального военного округа

Они оттачивают навыки тактических действий в различных видах боя, таких как захват опорных пунктов и позиций неприятеля, а также навыки оперативной переброски резервов на различные направления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх