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Два человека заживо сгорели при пожаре в Москве

Два человека заживо сгорели при пожаре в Москве

Тела двух человек обнаружили при тушении возгорания в столичном районе Измайлово. Смертоносный пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже жилого дома на 15-й Парковой улице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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