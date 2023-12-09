Два человека заживо сгорели при пожаре в Москве

Тела двух человек обнаружили при тушении возгорания в столичном районе Измайлово. Смертоносный пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже жилого дома на 15-й Парковой улице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии