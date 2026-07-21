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ТАСС

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Разработанную на передовой робот-тележку ТП-34 запустили в массовое производство

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Омская компания, разрабатывающая наземные робототехнические комплексы, при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта масштабировала разработку военнослужащего с передовой - транспортную платформу ТП-34.

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