Разработанную на передовой робот-тележку ТП-34 запустили в массовое производство

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Омская компания, разрабатывающая наземные робототехнические комплексы, при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта масштабировала разработку военнослужащего с передовой - транспортную платформу ТП-34.
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