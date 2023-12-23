Российских «музыкантов» в Африке окружают ЧВК из Великобритании и Франции

Западные страны наращивают военное присутствие на континенте. Почему мы этого не делаем? Михаил Зубов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Иван Лошкарев В странах Африки несут службу бойцы из 13 российских ЧВК.
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