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Передвигавшаяся без водителя Tesla Model Y допустила столкновение с самолётом

Передвигавшаяся без водителя Tesla Model Y допустила столкновение с самолётом

Долгое время общественность активно обсуждала случаи столкновения электромобилей Tesla со стоящими в тёмное время суток у края проезжей части автомобилями спецслужб со включенными проблесковыми маячками, пока программистам компании не удалось научить автоматику принимать их за препятствия.

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