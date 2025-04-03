Роза Сябитова не верит в прочность отношений Григория Лепса с 18-летней избранницей Российская телесваха Роза Сябитова скептически оценила перспективы громкого романа певца Григория Лепса и его 18-летней избранницы Авроры Киба.
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