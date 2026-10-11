Мамины пирожки «3 ложки»: рецепт воздушной выпечки с хрустящей корочкой и тремя вкуснейшими начинками

В мире насчитывается около 10.000 разновидностей пирогов. Эта выпечка настолько любима человечеством, что трудно найти страну, где бы не было своих рецептов пирогов.
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