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В кастрюльке

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Мамины пирожки «3 ложки»: рецепт воздушной выпечки с хрустящей корочкой и тремя вкуснейшими начинками

Мамины пирожки «3 ложки»: рецепт воздушной выпечки с хрустящей корочкой и тремя вкуснейшими начинками

В мире насчитывается около 10.000 разновидностей пирогов. Эта выпечка настолько любима человечеством, что трудно найти страну, где бы не было своих рецептов пирогов.

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