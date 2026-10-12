В Нижнем Новгороде завели 66 дел за фиктивную регистрацию мигрантов

По итогам операции «Нелегал-кордон» в Нижнем Новгороде полиция проверила почти 250 адресов и зафиксировала 541 нарушение миграционного законодательства, а 55 иностранцев выдворили из страны.
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