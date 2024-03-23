Разбор зрительного зала в "Крокус Сити Холле" будет идти весь день

Разбор зрительного зала в "Крокус сити холле", где из-за теракта частично обрушились перекрытия, будет идти весь день, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет РИА Новости.
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