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Что смотреть в октябре 2026 года: премьеры, которые все будут обсуждать

Что смотреть в октябре 2026 года: премьеры, которые все будут обсуждать

8 заметных новинок месяца «Убить Джеки»Октябрь традиционно становится одним из самых насыщенных месяцев для кино и сериалов — громкие фестивальные фильмы наконец добираются до проката, а стриминги запускают главные проекты осени.

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