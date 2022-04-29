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Росздравнадзор рассказал россиянам о новой схеме мошенничества

Росздравнадзор рассказал россиянам о новой схеме мошенничества

На сайте Росздравнадзора описывают новый вариант мошенничества, призывая россиян быть бдительными. По новой схеме мошенники представляются сотрудниками ведомства и вымогают деньги, предлагая лже-льготы — компенсации за якобы некачественное лечение.

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