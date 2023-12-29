ТАСС: ВС РФ поразили четыре района сосредоточения личного состава ВСУ у Червоной Дибровы

Силы группировки "Центр" Вооруженных Сил Российской Федерации,при поддержке армейской и штурмовой авиации произвели удары по четырем районам, где находился личный состав и огневые средства Вооруженных Сил Украины (ВСУ) у Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении.
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