Силы группировки "Центр" Вооруженных Сил Российской Федерации,при поддержке армейской и штурмовой авиации произвели удары по четырем районам, где находился личный состав и огневые средства Вооруженных Сил Украины (ВСУ) у Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении.