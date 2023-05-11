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Шведская участница Евровидения Лорин объяснила решение повторно участвовать в конкурсе

Шведская участница Евровидения Лорин объяснила решение повторно участвовать в конкурсе

Шведская участница Евровидения Лорин объяснила, почему решилась на повторное участие в международном конкурсе после победы в 2012 году.

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