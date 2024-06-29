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Добрый Мир

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Раньше американских "Жнецов" гоняли тайно. Теперь будут явно. Что последует за приказом Белоусова?

Раньше американских "Жнецов" гоняли тайно. Теперь будут явно. Что последует за приказом Белоусова?

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress Сегодня 1,9K прочитали Накануне прозвучал приказ министра обороны России Андрея Белоусова контролировать полёты американских разведчиков, в том числе "Жнецов", близ наших границ.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Надо &quot;убивать&quot; беспилотные и пилотируемые самолеты мощным РЭБом. Подлетать близко к ним и выжигать всю электронику. А там уж будет не до шпионажа...
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11 час.

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