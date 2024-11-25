Лебедев сообщил об ударе близ базы с инструкторами НАТО в Чугуеве: "Много скорых"

Россия нанесла удар по военным объектам в Харьковской области.Вечером 24 ноября в районе города Чугуев Харьковской области прогремело два взрыва, один из которых — возле тренировочной базы ВСУ, где работали инструкторы НАТО.
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