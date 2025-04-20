ВСУ потеряли до 155 военных в Курской области до начала пасхального перемирия

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих Потери украинских войск составили до 155 военных в Курской области до начала действия пасхального перемирия, сообщили в Минобороны РФ.
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