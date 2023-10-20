Украина в шаге от религиозной катастрофы: Патриарх Кирилл оставил тревожную весть миру

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Предстоятелям Поместных Православных Церквей, а также ряду религиозных и общественных деятелей, поделившись с ними своей тревогой в связи с рассмотрением Верховной радой Украины дискриминационного законопроекта.