Украина в шаге от религиозной катастрофы: Патриарх Кирилл оставил тревожную весть миру

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Предстоятелям Поместных Православных Церквей, а также ряду религиозных и общественных деятелей, поделившись с ними своей тревогой в связи с рассмотрением Верховной радой Украины дискриминационного законопроекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии