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Украина в шаге от религиозной катастрофы: Патриарх Кирилл оставил тревожную весть миру

Украина в шаге от религиозной катастрофы: Патриарх Кирилл оставил тревожную весть миру

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Предстоятелям Поместных Православных Церквей, а также ряду религиозных и общественных деятелей, поделившись с ними своей тревогой в связи с рассмотрением Верховной радой Украины дискриминационного законопроекта.

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