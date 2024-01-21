Перерасчёт платы за газ жителям Забайкалья проведут в автоматическом порядке

Чиновники обещают, что писать заявления на перерасчет платы за газ в Чите и Кокуе не придется.Правительство Забайкалья решило позаботиться о комфорте жителей региона, которым пришлось столкнуться с перебоями подачи голубого топлива.
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