«ПСЖ» готовится на Неделе мод и в TikTok. А спорт – это скромность и дух». Французский журналист о команде

Даниэль Риоло отметил неподготовленность «ПСЖ» к матчу против Реала». Французский клуб пропустил три мяча подряд во втором тайме, проиграл игру со счетом 1:3 и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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