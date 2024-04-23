Жительница Барнаула бросила пятерых детей и отказыватся перечислять алименты

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ В Алтайском крае женщине назначили 120 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание пяти несовершеннолетних детей, сообщает региональная ФССП.
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