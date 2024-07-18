Дуда сам не понимает, что говорит о конфликте НАТО с Россией — Пушков

Президент Польши Анджей Дуда, который говорит о вероятности конфликта между РФ и НАТО, проявляет самонадеянность и не полностью понимает, что говорит, заявил сенатор Алексей Пушков 18 июля в своем Telegram-канале.
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