Москва объяснила отказ приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента

МИД России не пригласит представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в качестве наблюдателей на предстоящие выборы российского президента из-за их плохой репутации, политической ангажированности и неадекватных требований.
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