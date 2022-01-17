Антропологи разобрались в одомашнивании овец и коз в Ашиклы-Хююке

Вид на остатки архитектурного комплекса неолитического поселения Ашиклы-Хююк Mihriban Özbaşaran Антропологи исследовали кости коз и овец, обнаруженные в ходе раскопок неолитического поселения Ашиклы-Хююк (около 8400–7350 годов до нашей эры).