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Антропологи разобрались в одомашнивании овец и коз в Ашиклы-Хююке

Антропологи разобрались в одомашнивании овец и коз в Ашиклы-Хююке

Вид на остатки архитектурного комплекса неолитического поселения Ашиклы-Хююк Mihriban Özbaşaran Антропологи исследовали кости коз и овец, обнаруженные в ходе раскопок неолитического поселения Ашиклы-Хююк (около 8400–7350 годов до нашей эры).

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