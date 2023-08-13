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Где смотреть Хетафе – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 13 августа

Где смотреть Хетафе – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 13 августа

В воскресенье, 13 августа, сыграют Хетафе и Барселона в 1 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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