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Бригады Залужного игнорируют приказы генерала Сырского: О зачистке говорят и украинские, и западные источники

Бригады Залужного игнорируют приказы генерала Сырского: О зачистке говорят и украинские, и западные источники

О зачистке в рядах ВСУ говорят как украинские, так и западные источники. Дело в том, что бригады Залужного - те, что были наиболее близки к экс-главкому, игнорируют приказы генерала Сырского, сменщика прежнего военачальника.

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