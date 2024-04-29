Бригады Залужного игнорируют приказы генерала Сырского: О зачистке говорят и украинские, и западные источники

О зачистке в рядах ВСУ говорят как украинские, так и западные источники. Дело в том, что бригады Залужного - те, что были наиболее близки к экс-главкому, игнорируют приказы генерала Сырского, сменщика прежнего военачальника.
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