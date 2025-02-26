Правительство утвердило состав оргкомитета "Интервидения"

В состав оргкомитета «Интервидения» вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии