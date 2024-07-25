Страна и люди
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Страна и люди

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Задержан глава Военно-строительной компании МО РФ. Тимур Иванов курировал его работу

Задержан глава Военно-строительной компании МО РФ. Тимур Иванов курировал его работу

«Ъ»: глава ВСК Белков задержан за закупку томографа для ВС РФ по завышенной цене Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)В Москве задержали главу Военно-строительной компании, работу которой курировал обвиняемый в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов.

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