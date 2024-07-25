Задержан глава Военно-строительной компании МО РФ. Тимур Иванов курировал его работу

«Ъ»: глава ВСК Белков задержан за закупку томографа для ВС РФ по завышенной цене Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)В Москве задержали главу Военно-строительной компании, работу которой курировал обвиняемый в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии