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Не смотрю на календарь при посадке чеснока: жду два признака, которые точнее любой даты

Не смотрю на календарь при посадке чеснока: жду два признака, которые точнее любой даты

Планировать посадку озимого чеснока по числам из прошлогодних календарей – рискованная затея. Погода каждый год преподносит сюрпризы, и удачный срок прошлого сезона часто оказывается бесполезным в нынешнем.

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