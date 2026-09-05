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Правительство установило новые правила регистрации доменов в зонах .ru и .рф

Правительство установило новые правила регистрации доменов в зонах .ru и .рф

Единые требования к регистрации доменов в зонах .ru и .рф начали действовать в России. Соответствующий указ кабинета министров разместили на официальном сайте публикования правовых актов.

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